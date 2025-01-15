На Тайвані лютує грип: кількість хворих рекордна за 10 років

Пік епідемії на Тайвані може припасти на китайський Новий рік

Майже 140 тис. мешканців Тайваню звернулися до лікарень у зв'язку з грипом минулого тижня, що стало рекордним показником для цього ж періоду за минулі 10 років. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) острова.

«Кількість звернень до лікарень з грипоподібними захворюваннями минулого тижня зросла до 139 613 – найвищого показника за той же період за десятиліття. При цьому було зареєстровано 49 серйозних випадків захворювання та 10 смертей від грипу», – наводить інформацію CDC газета Taipei Times.

Домінуючим штамом на острові залишається H1N1, також відомий як свинячий грип. Поточний сезон грипу на Тайвані розпочався 1 жовтня 2024 року, з того часу було зареєстровано 461 випадок серйозних ускладнень, а також 101 летальний випадок. Лікарі закликають мешканців щепитися проти грипу якнайшвидше.

Тайванські медики очікують, що спалах епідемії досягне піку до китайського Нового року за місячним календарем, який цього року припадає на 29 січня, святкування на Тайвані відбуватиметься з 25 по 31 січня. CDC припускає, що на грип протягом святкового тижня можуть захворіти не менше 150 тис. людей.

Раніше стало відомо, що Японія потерпає від найбільшого спалаху грипу за останні 25 років. В останній тиждень грудня грип було діагностовано у 317,8 тис. осіб, що є рекордним показником з початку ведення обліку у 1999 році.