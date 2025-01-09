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Європі загрожує пандемія метапневмовірусу? Реакція Єврокомісії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європі загрожує пандемія метапневмовірусу? Реакція Єврокомісії
Єврокомісія не побачила ризику нової пандемії
фото із відкритих джерел

Єврокомісія не побачила ризику пандемії метапневмовірусу для Європи

У ЄС поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини (hMPV) у масштабі пандемії, заявила офіційна представниця Єврокомісії Єва Грнцирова.

«Можу вам гарантувати, що на даний момент немає необхідності готуватися до нової пандемії», – сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо спалаху hMPV у Китаї та у зв'язку з повідомленнями про перші випадки цього захворювання у країнах ЕС.

Представниця Єврокомісії додала, що у Брюсселі беруть до уваги інформацію на цю тему, що розповсюджується ЗМІ.

За словами Грнцирової, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) уважно стежить за ситуацією, яка також є предметом обговорення у комітеті з безпеки в галузі охорони здоров'я та відстежуватиметься найближчими тижнями.

Метапневмовірус людини (hMPV) – це респіраторне захворювання, яке викликає симптоми, схожі на грип або застуду, але може збільшити ризик або призвести до більш серйозних ускладнень, таких як бронхіт або пневмонія, особливо серед людей похилого віку, маленьких дітей та людей з ослабленим імунітетом.  У країнах Європи hMPV найбільш активний протягом пізньої зими та навесні, часто циркулюючи разом з іншими респіраторними вірусами. Хвороба відноситься до того ж типу, що й респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), і існує принаймні з 2001 року, коли її вперше виявили в Нідерландах. Вакцини або специфічного противірусного лікування hMPV немає.

Наприкінці 2024 року з'явилися перші повідомлення про спалах у Китаї випадків захворювання на hMPV, епідемія якого триває досі. Китайський центр контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив про різке зростання респіраторних вірусних інфекцій, включаючи інфекції метапневмовірусу людини (hMPV), на півночі Китаю з грудня 2024 року.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що поточна епідемічна ситуація в Китаї відображає сезонне зростання респіраторних інфекцій, спричинених поширеними респіраторними патогенами, і не викликає особливого занепокоєння для ЄС.

Симптоми hMPV схожі на застуду чи грип, і це один із кількох вірусів, які часто об’єднують у широке визначення «звичайна застуда». Очевидне збільшення випадків, ймовірно, частково пов’язане з новою технологією, яка легше виявляє та ідентифікує віруси у Китаї, кажуть експерти Guardian.

Метапневмовірус людини регулярно циркулює в ЄС у холодні місяці. Наразі епіднагляд за гострими респіраторними інфекціями в ЄС показує підвищену активність респіраторних вірусів, зокрема грипу, без незвичайних або несподіваних моделей для цієї пори року.

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Теги: здоров'я соціум епідемія інфекція прессекретар

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