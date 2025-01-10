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Японія потерпає від найбільшого спалаху грипу за останні 25 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія потерпає від найбільшого спалаху грипу за останні 25 років
Японія фіксує рекорд із захворювання на грип
фото із відкритих джерел

Спалах грипу завжди спостерігається взимку, але цього року у Японії хвороба особливо активна

У Японії стався найбільший за 25 років спалах грипу. В останній тиждень грудня грип було діагностовано у 317,8 тис. осіб, що є рекордним показником з початку ведення обліку у 1999 році. Ця цифра більш ніж утричі перевищує 104,6 тис. випадків, зареєстрованих за той же період у 2023 році. Про це пише Barron's.

Дані були зібрані Міністерством охорони здоров'я Японії, яке проводить регулярний моніторинг захворюваності у 5 тис. медичних клініках по всій країні. Спалах грипу спостерігається на тлі зимового сезону, коли захворюваність традиційно зростає, але поточне зростання значно перевищує звичайні показники.

Крім того, епідеміологи зазначають, що останніми тижнями спостерігається подібна тенденція в інших країнах, включаючи Францію та Велику Британію, де також зафіксовано значні сплески захворюваності на грип. В Австралії 2023 року було зареєстровано понад 350 тис. випадків грипу, що стало рекордною кількістю з 2019 року.

Наразі лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих. Пацієнти у Великій Британії в деяких випадках змушені чекати невідкладної медичної допомоги більше двох діб, оскільки лікарні не справляються з напливом хворих на грип. 

Нагадаємо, у Києві медики виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. А от у ЄС поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини у масштабі пандемії, заявила офіційна представниця Єврокомісії Єва Грнцирова. 

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Теги: здоров'я Японія соціум грип

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