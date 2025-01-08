Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих

Хворі на грип стали справжнім випробуванням для медперсоналу у Великій Британії

Пацієнти у Великій Британії в деяких випадках змушені чекати невідкладної медичної допомоги більше двох діб, оскільки лікарні не справляються з напливом хворих на грип. Про це пише газета The Times.

«Співробітники служби охорони здоров'я працюють в умовах значного тиску, і попит не слабшає: останні дані показують, що наприкінці минулого року кількість випадків захворювання на грип зросла до 5 тис. на добу», – наводить видання слова представника національної служби охорони здоров'я.

Зазначається, що минулого тижня дев'ять лікарень у королівстві оголосили про критичне навантаження. Так, Королівська університетська лікарня Ліверпуля поскаржилася, що її співробітникам може знадобитися понад 50 годин для прийому кожного нового пацієнта, якому потрібна невідкладна медична допомога. Один хворий чекав на прийом понад 91 годину. Університетська лікарня Бірмінгема закликала пацієнтів «ретельно подумати» перед тим, як їхати до цієї медичної установи.

Нагадаємо, у перші дні нового року Велику Британію накрила негода. На півночі країни різко похолоднішало і замело снігом. Через зледеніння залізничного полотна та снігопадів у деяких регіонах у дорозі було закрито проїзд автотрасами.