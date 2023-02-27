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Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
Фото: JAMnews

Уряд країни скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року

Влада Грузії продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років. Про це повідомляє «Грузия онлайн».

«Уряд Грузії видав постанову № 81 від 24 лютого 2023 року, згідно з якою поправку внесено до постанови № 255 від 5 червня 2015 року. Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України «мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією: «Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття «другого фронту».

Теги: війна Україна влада фронт 24 лютого конфлікт Грузія паспорт візи

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