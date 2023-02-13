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Грузія депортувала російську «іноагентку»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Грузія депортувала російську «іноагентку»
Анна Рівіна чекає на депортацію із Тбілісі
фото з відкритих джерел

10 лютого Росія оголосила «іноагентом» застовницю центру «Насилию.нет»

Засновницю російського кризового центру «Насилию.нет», який надає юридичну та психологічну допомогу потерпілим від жорстокого поводження жінкам, Анну Рівіну не пустили до Грузії. Про це повідомляє видання «Холод».

За словами Рівіної, вона прилетіла до Грузії, де жила кілька місяців, з Вірменії. Після трьох годин, проведених на кордоні, їй оголосили про депортацію, не повідомивши про причини такого рішення.

Наразі Рівіна чекає на депортацію із Тбілісі.

Центр «Насилию.нет» був створений у 2015 році, повідомляє Радіо Свобода. Щороку  волонтери центру опрацьовують сотні звернень жінок. У 2018 році центр отримав статус автономної некомерційної організації. Керівництво «Насилию.нет» неодноразово зверталося до російської влади по фінансову підтримку і подавало заявки на отримання президентських грантів, але позитивної відповіді не отримало. Фактично організація існує на добровільні пожертви, зокрема з-за кордону.

У грудні 2020 року міністерство юстиції Росії внесло центр «Насилию.нет» до Реєстру некомерційних організацій, що виконують функції «іноземного агента». Анна Рівіна заявила тоді, що їм помстилися за просування організацією закону проти домашнього насильства, а також за підтримку ЛГБТ. Пізніше центр кілька разів штрафували за невиконання закону про «іноагентів». Загальна сума цих штрафів сягнула майже мільйона рублів.

10 лютого Росія оголосила «іноагентом» і саму Рівіну. Міністерство фінансів мотивувало це тим, що голова «Насилию.нет» «поширювала негативну інформацію про діяльність держорганів», зокрема міністерства оборони.

До слова, днями прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ.

Теги: опозиція росія Грузія

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