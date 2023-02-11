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Прем'єр Грузії зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем'єр Грузії зробив скандальну заяву щодо війни в Україні
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зробив неоднозначну заяву щодо України
фото з відкритих джерел

Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається втягнути Грузію у війну з Росією

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни. Про це інформує Грузія Online.

Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією: «Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття «другого фронту».

Він додав, що задля цієї мети влада України відправила Міхеїла Саакашвілі до Грузії. У той же час прем'єр Грузії побажав Україні завершення війни.

«Я хочу побажати всім, у тому числі й нашому дружньому українському народу одного – миру, своєчасного закінчення цієї війни та повернення територій», – зазначив Гарібашвілі.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ, а зараз «знущається» над українськими громадянами – зокрема, над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. 

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

До слова, у 2008 році під час війни з Грузією Росія відправила танки та війська в межах 20 миль від Тбілісі. Пізніше Кремль визнав два сепаратистські райони – Абхазію та Південну Осетію – незалежними. Це стало першим випадком односторонньої зміни кордонів держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. З того часу Росія розмістила там свої війська, окупувавши близько п'ятої частини грузинської території, яка залишається міжнародно визнаною частиною кавказької республіки.

Теги: конфлікт війна Грузія Україна Саломе Зурабішвілі влада Олексій Данілов танки фронт росія

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