Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі

До Михайла Саакашвілі нікого не пускають, окрім його мами

На звернення президента України Володимира Зеленського та нашого Міністерства закордонних справ із закликом врятувати Михайла Саакашвілі грузинська сторона не відреагувала. Про це у коментарі «Главкому» повідомила Єлизавета Ясько, народний депутат «Слуги народу», дружина Михайла Саакашвілі.

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За її словами, вона не відвідує нині Саакашвілі.

«До Михайла нікого не пускають, окрім його мами: навіть українського омбудсмена та адвокатів. Плюс – у Грузії для мене зараз небезпечно: дуже багато росіян, можуть бути якісь провокації», – зазначила вона.

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Ясько також зауважила, що їхнє спілкування відбувається виключно у форматі листування: «Інших можливостей нам не надають».

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхайло Саакашвілі дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я. На підтвердження свої слів він задер футболку і продемонстрував, що він критично схуд.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.