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    Думки вголос

    Чим закінчиться лікування Кадирова у Москві?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Чим закінчиться лікування Кадирова у Москві?

    Кадиров - єдиний глава суб'єкта федерації, якого Путін не може просто так зняти і забути

    Мовою оригіналу

    «У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам», – сказал Кадыров и немедленно полетел лечиться в Москву.

    Видимо, совсем припекло. Беспокоюсь я за него Ведь в Москве могут и залечить специально. Чекисты в этом деле мастера ещё со сталинских времён. А Кадыров и кадыровцы им давно поперек горла, - опасные конкуренты на российском криминальном рынке. Отбирают у ФСБ жирные куски и целые территории для прокорма. Да и сам Путин, скорее всего, рад будет избавиться от слишком непредсказуемого и амбициозного «пехотинца», основавшего собственное полунезависимое феодальное княжество, явно не вписывающееся в жёстко построенную вертикаль власти.

    Кадыров - единственный глава субъекта федерации, которого Путин не может просто так росчерком пера снять и забыть о нем. Не может снять, но может устранить. Нет человека, нет проблемы...

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ Путін Рамзан Кадиров
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