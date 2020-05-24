У Ватикані після карантину відкриваються музеї



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Для контролю кількості людей вводиться процедура попереднього онлайн-бронювання квитків

Музеї відновлять роботу з 1 червня

У Ватикані музеї відновлять роботу з 1 червня. Про це повідомляє Reuters в неділю, 24 травня.

«Для контролю кількості людей вводиться процедура попереднього онлайн-бронювання квитків», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що відвідувачам будуть перевіряти температуру. Також вони повинні будуть носити маски та користуватися дезинфікуючим засобом для рук.

У свою чергу, персонал музеїв буде носити маски та рукавички, а також у закладах постійно будуть чергувати медпрацівники. Такі ж умови будуть застосовуватися до відвідувачів папської дачі в Кастель-Гандольфо на південь від Рима.

Зазначимо, що в місцевих музеях зберігаються деякі з найбільших шедеврів епохи Відродження, а також давньоримські і єгипетські артефакти.

Нагадаємо, що раніше у Ватикані відкрили для вірян собор Святого Петра. Папа Римський Франциск в соборі помолився біля могили Папи Римського Іоанна Павла II, канонізованого у 2014 році.

Також повідомлялося, що у помічника Папи Римського виявили коронавірус. Співробітник з початку березня працював віддалено і з понтифіком не контактував.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 транвя – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.