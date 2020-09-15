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    У світі

    Хворий на коронавірус експрем’єр Італії Берлусконі провів 12 днів в лікарні

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    <p>83-річний Сильвіо Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації</p> - Хворий на коронавірус експрем’єр Італії Берлусконі провів 12 днів в лікарні

    83-річний Сильвіо Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації

    Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті

    Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні. 

    Про це повідомляє Ansa.

    Зазначається, що 83-річний Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.

    Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті. Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації.

    Нагадаємо, про зараження Берлусконі коронавірусною інфекцією стало відомо 2 вересня. Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.

    До відома, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.

    25 серпня повідомлялося, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на Covid-19.

    Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.


    здоров'я медицина Італія лікарня коронавірус
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