Хворий на коронавірус експрем’єр Італії Берлусконі провів 12 днів в лікарні



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83-річний Сильвіо Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації

Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні.

Про це повідомляє Ansa.

Зазначається, що 83-річний Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.

Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті. Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації.

Нагадаємо, про зараження Берлусконі коронавірусною інфекцією стало відомо 2 вересня. Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.

До відома, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.