Хворий на коронавірус експрем’єр Італії Берлусконі провів 12 днів в лікарні
83-річний Сильвіо Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації
Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті
Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні.
Про це повідомляє Ansa.
Зазначається, що 83-річний Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.
Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті. Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації.
Нагадаємо, про зараження Берлусконі коронавірусною інфекцією стало відомо 2 вересня. Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.
До відома, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.
25 серпня повідомлялося, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на Covid-19.
Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.