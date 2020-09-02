Експрем’єр Італії Берлусконі заразився коронавірусом
У нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою, - ЗМІ
Експрем’єр Італії Сильвіо Берлусконі заразився коронавірусом. Про це повідомляє агентство ANSA.
Згідно з заявою, опублікованою його соратниками, 83-річний Берлусконі в даний час знаходиться в самоізоляції в своєму будинку недалеко від Мілана.
«У нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою», - йдеться у повідомленні.
Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.
До відома, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.
25 серпня повідомлялося, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на Covid-19.
Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.