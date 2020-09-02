Експрем’єр Італії Берлусконі заразився коронавірусом



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83-річний Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію

У нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою, - ЗМІ

Експрем’єр Італії Сильвіо Берлусконі заразився коронавірусом. Про це повідомляє агентство ANSA.

Згідно з заявою, опублікованою його соратниками, 83-річний Берлусконі в даний час знаходиться в самоізоляції в своєму будинку недалеко від Мілана.

«У нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою», - йдеться у повідомленні.

Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.

До відома, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.

25 серпня повідомлялося, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на Covid-19.

Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.