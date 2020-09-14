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    У світі

    Влада Австрії посилила масковий режим

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    Протягом останніх днів в&nbsp;Австрії&nbsp;спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом - Влада Австрії посилила масковий режим
    Протягом останніх днів в Австрії спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом

    З понеділка носіння захисних масок стає обов’язковим у закритих приміщеннях

    Уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

    Про це повідомляє АРА.

    З понеділка носіння захисних масок стає обов’язковим у закритих приміщеннях – не лише у супермаркетах, як раніше, а у всій сфері торгівлі, у секторі послуг, при відвідуванні органів державної та місцевої влади, а також у школах, за винятком занять у класах.

    У спортивних закладах обов’язковим стає носіння маски у гардеробних приміщеннях.

    При проведенні культурних заходів маску дозволяється знімати лише після зайняття свого місця у приміщенні. Також маску потрібно носити і при відвідуванні бібліотек та виставок.

    Як і раніше, продовжує діяти правило про обов’язкове носіння масок при поїздках громадським транспортом.

    Як відомо, протягом останніх днів в Австрії спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Федеральний канцлер Австрії у неділю заявив, що країна по суті зараз переживає початок другої хвилі поширення пандемії коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що через збільшення кількості заражень коронавірусом влада Австрії ввела масковий режим у магазинах і школах. Також були введені нові обмежувальні заходи.

    Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року

    Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу. 

    Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      156797
    • Хворіють
      84043
    • Одужали
      69543
    • Померли
      3211

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 –  (72). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.

    Австрія карантин уряд влада коронавірус
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