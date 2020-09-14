Влада Австрії посилила масковий режим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом останніх днів в Австрії спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом

З понеділка носіння захисних масок стає обов’язковим у закритих приміщеннях

Уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

Про це повідомляє АРА.

З понеділка носіння захисних масок стає обов’язковим у закритих приміщеннях – не лише у супермаркетах, як раніше, а у всій сфері торгівлі, у секторі послуг, при відвідуванні органів державної та місцевої влади, а також у школах, за винятком занять у класах.

У спортивних закладах обов’язковим стає носіння маски у гардеробних приміщеннях.

При проведенні культурних заходів маску дозволяється знімати лише після зайняття свого місця у приміщенні. Також маску потрібно носити і при відвідуванні бібліотек та виставок.

Як і раніше, продовжує діяти правило про обов’язкове носіння масок при поїздках громадським транспортом.

Як відомо, протягом останніх днів в Австрії спостерігалося щоденне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Федеральний канцлер Австрії у неділю заявив, що країна по суті зараз переживає початок другої хвилі поширення пандемії коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що через збільшення кількості заражень коронавірусом влада Австрії ввела масковий режим у магазинах і школах. Також були введені нові обмежувальні заходи.

Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року.

Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу.

Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 – (72). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.