У Франції посилили карантин через зростання кількості заражень Covid-19



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У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах

У низці регіонів заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20:00

У Франції в кількох регіонах посилюють карантинні обмеження через стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що у регіоні Нова Аквітанія влада закликала людей обмежити зустрічі з родичами та друзями до 10 осіб, а великі святкування перенести. Там також заборонили споживання алкоголю у громадських місцях. За недотримання клієнтами цієї вимоги закладам погрожують закриттям.

У Бордо діятиме заборона на зібрання компаніями більше 10 осіб у парках та на набережних. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до двох гостей на тиждень. Аналогічні обмеження анонсували і в Буш-дю-Рон.

У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах.

Також заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20:00, а закладам дозволено працювати лише до опівночі.

До слова, уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року.

Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу.

Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 – (72). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.