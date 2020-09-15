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    У світі

    У Франції посилили карантин через зростання кількості заражень Covid-19

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    У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах - У Франції посилили карантин через зростання кількості заражень Covid-19
    У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах

    У низці регіонів заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20:00

    У Франції в кількох регіонах посилюють карантинні обмеження через стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Зазначається, що у регіоні Нова Аквітанія влада закликала людей обмежити зустрічі з родичами та друзями до 10 осіб, а великі святкування перенести. Там також заборонили споживання алкоголю у громадських місцях. За недотримання клієнтами цієї вимоги закладам погрожують закриттям.

    У Бордо діятиме заборона на зібрання компаніями більше 10 осіб у парках та на набережних. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до двох гостей на тиждень. Аналогічні обмеження анонсували і в Буш-дю-Рон.

    У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах.

    Також заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20:00, а закладам дозволено працювати лише до опівночі.

    До слова, уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

    Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року

    Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу. 

    Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      156797
    • Хворіють
      84043
    • Одужали
      69543
    • Померли
      3211

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 –  (72). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.

    карантин влада коронавірус
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