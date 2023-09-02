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Індія відправила місію до Сонця (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Індія відправила місію до Сонця (відео)
«Адітья-L1» успішно вилетіла до Сонця
фото: ISRO

Космічна обсерваторія вивчатиме особливості космічної погоди

Через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно висадила місію на Місяць, тепер вирушила до Сонця.

План Індії полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячний вітер.

У суботу, 2 вересня, космічна обсерваторія «Адітья-L1» успішно вилетіла до Сонця.

«Запуск пройшов успішно, все гаразд», – заявив представник Індійської організації космічних досліджень з центру управління польотами, коли корабель прямував у верхні шари атмосфери Землі.

Космічний апарат зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що й Земля, і буде в реальному часі вивчати сонячну корону. Ці дані допоможуть вченим зрозуміти, як сонячний вітер і спалахи, впливають на Землю і погоду.

Як повідомлялося, Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі.

Теги: Індія космос Місяць Планета Земля

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