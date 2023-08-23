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Індія здійснила успішну посадку космічного корабля на Місяць

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Індія здійснила успішну посадку космічного корабля на Місяць
Chandrayaan-3 вартістю $73 млн є вже третьою спробою Індії висадити апарат на Місяць
фото з відкритих джерел

Chandrayaan-3 здійснив м’яку посадку на Місяць о 18:04 за місцевим часом

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна. Про це повідомляє Bloomberg.

Chandrayaan-3 – індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця – здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським часом) у середу, 23 серпня, після того, як російська «Луна-25» врізалася на Місяць у неділю. 

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

Індія також стала другою країною після Китаю, яка має працюючий марсохід на Місяці.

Зазначимо, Chandrayaan-3 вартістю $73 млн є вже третьою спробою Індії висадити апарат на Місяць. Перша була у 2008 році, друга – у 2020 році. Остання мала частковий успіх: місія успішно розгорнула орбітальний апарат, але його посадковий модуль і марсохід були знищені внаслідок аварії поблизу місця, де приземлився Chandrayaan-3.

Нагадаємо, Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25».

Теги: Індія космос Місяць

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