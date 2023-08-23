Індія здійснила успішну посадку космічного корабля на Місяць

Chandrayaan-3 вартістю $73 млн є вже третьою спробою Індії висадити апарат на Місяць

Chandrayaan-3 здійснив м’яку посадку на Місяць о 18:04 за місцевим часом

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна. Про це повідомляє Bloomberg.

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Chandrayaan-3 – індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця – здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським часом) у середу, 23 серпня, після того, як російська «Луна-25» врізалася на Місяць у неділю.

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

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Індія також стала другою країною після Китаю, яка має працюючий марсохід на Місяці.

Зазначимо, Chandrayaan-3 вартістю $73 млн є вже третьою спробою Індії висадити апарат на Місяць. Перша була у 2008 році, друга – у 2020 році. Остання мала частковий успіх: місія успішно розгорнула орбітальний апарат, але його посадковий модуль і марсохід були знищені внаслідок аварії поблизу місця, де приземлився Chandrayaan-3.

Нагадаємо, Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25».