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Індія вперше відправила до берегів Австралії свою нову ударну субмарину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія вперше відправила до берегів Австралії свою нову ударну субмарину
Субмарина INS Vagir класу Kalvari візьме участь у навчаннях
фото з відкритих джерел

Індія та Австралія розширюють військову співпрацю 

ВМС Індії вперше в історії відправили до Австралії підводний човен. Історичний візит здійснила субмарина INS Vagir класу Kalvari. Про це пише Chief of Navy Australia.

Місія індійського підводного човна розпочалася у червні 2023 року. Напередодні вона прибула до Австралії, де братиме участь у військових навчаннях разом із підрозділами Королівського флоту Австралії біля західного узбережжя країни.

Індія вперше відправила до берегів Австралії свою нову ударну субмарину фото 1

Підводний човен, який є п’ятою субмариною класу Kalvari ВМС Індії, був прийнятий до складу ВМС Індії в січні 2023 року та базується в Мумбаї.  Під час свого перебування в Австралії INS Vagir братиме участь у різних навчаннях з підрозділами Королівського австралійського флоту (RAN) на західному узбережжі Австралії. Водночас на східному узбережжі Австралії кораблі та літаки ВМС Індії беруть участь у навчаннях Malabar 23 з 11 по 21 серпня 23 року та Ausindex 23 з 22 по 24 серпня 2023 року. 

Візит INS Vagir до Австралії відбувається на тлі розширення співпраці між двома країнами щодо морської безпеки.  військово-транспортний літак середньої та великої дальності ВПС Індії  та багатоцільовий патрульний літак Do-228 ВМС Індії брали участь у тренуваннях на Кокосових островах Австралії майже на тиждень у липні. Літаки ВМС Індії P-8I часто відправляються в Австралію для спільних операцій.

Нагадаємо, Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна. Про це повідомляє Bloomberg.

Chandrayaan-3 – індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця – здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським часом) у середу, 23 серпня, після того, як російська «Луна-25» врізалася на Місяць у неділю. 

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі. Індія також стала другою країною після Китаю, яка має працюючий марсохід на Місяці.

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Теги: субмарина Індія корабель Австралія

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