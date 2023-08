Індійська місія висадилась на Місяць: унікальні світлини супутника

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі. Про це повідомили в X (колишній Twitter).

Зазначається, що на самій світлині показано частину місця посадки Chandrayaan-3. «Зображення, що було зроблене після приземлення», – заявили в організації.

«Також видно ногу (посадкового модуля – «Главком») та тінь, що її супроводжує. Chandrayaan-3 вибрав відносно рівний район на поверхні Місяця» – зауважили в ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

The image captured by the

Landing Imager Camera

after the landing.



It shows a portion of Chandrayaan-3's landing site. Seen also is a leg and its accompanying shadow.



Chandrayaan-3 chose a relatively flat region on the lunar surface 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW