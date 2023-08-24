Індійська місія висадилась на Місяць: унікальні світлини супутника

Індія стала четвертою країною, яка змогла успішно здійснили посадку місії Chandrayaan-3 на Місяць

Фахівці вивчатимуть поверхню Місяця та шукатимуть воду протягом одного місячного дня (приблизно 14 земних днів)

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі. Про це повідомили в X (колишній Twitter).

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Зазначається, що на самій світлині показано частину місця посадки Chandrayaan-3. «Зображення, що було зроблене після приземлення», – заявили в організації.

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«Також видно ногу (посадкового модуля – «Главком») та тінь, що її супроводжує. Chandrayaan-3 вибрав відносно рівний район на поверхні Місяця» – зауважили в ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

The image captured by the

Landing Imager Camera

after the landing.



It shows a portion of Chandrayaan-3's landing site. Seen also is a leg and its accompanying shadow.



Chandrayaan-3 chose a relatively flat region on the lunar surface 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW — ISRO (@isro) August 23, 2023

Пізніше у відомстві додали, що місяцехід вже викотився на поверхню супутника Землі. «Ch-3 Rover виїхав із посадкового модуля й прогулявся по Місяцю!» – зазначили в ISRO.

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Нагадаємо, 23 серпня Індія стала четвертою країною, яка змогла успішно здійснили посадку місії Chandrayaan-3 на Місяць. Місія приземлилася біля південного полюса супутника й вивчатиме поверхню Місяця та шукатиме воду протягом одного місячного дня (приблизно 14 земних днів).

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна.