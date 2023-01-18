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Індія випередила Китай за чисельністю населення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Індія випередила Китай за чисельністю населення
Близько 800 мільйонів людей отримують від індійського уряду безкоштовне продовольство
фото DW

Половина населення Індії – люди молодші 30 років

У 2022 році населення Індії перевищувало населення Китаю на п'ять мільйонів осіб. Кількість мешканців КНР скоротилася вперше з 1960-х років. Такі підрахунки оприлюдила організація World Population Review, пише Bloomberg.

За даними World Population Review, Індія випередила Китай за чисельністю населення: наприкінці 2022 року там проживали 1,417 мільярда людей – на п'ять мільйонів більше, ніж у КНР.

Напередодні влада Китаю повідомила, що у 2022 році населення країни вперше з 1960-х років скоротилося порівняно з попереднім роком на 850 тисяч людей. За даними державного статистичного управління КНР, зараз у країні проживають понад 1,411 мільярда людей.

За оцінками World Population Review, станом на 18 січня населення Індії досягло 1,423 мільярда людей. Інша дослідна організація Macrotrends стверджує, що в Індії проживає 1,428 мільярда людей.

Половина населення Індії – молодь

Індія офіційно не повідомляла нових даних про чисельність своїх мешканців. У цій країні перепис населення проводять кожні десять років, але в 2021 році процедуру перенесли через пандемію COVID-19. В ООН прогнозували, що Індія випередить Китай за кількістю мешканців наприкінці 2023 року.

Половина населення Індії – люди молодші 30 років. Близько 800 мільйонів людей отримують від уряду безкоштовне продовольство – це найбільша подібна програма у світі.

За оцінками ООН, у листопаді 2022 року населення землі зросло до восьми мільярдів людей. За підрахунками World Population Review, для збільшення населення Землі на один мільярд знадобилося 12 років.

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Теги: Індія Китай население

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