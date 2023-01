«Росія стане молодшим партнером Китаю». Інтерв’ю з авторкою книжки «Світ Путіна»

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було топ-темою минулого року і залишиться нею у 2023-му – таку думку в інтерв’ю Financial Times озвучила Анджела Стент, професорка Джорджтаунського університету у Вашингтоні і авторка книги «Світ Путіна», опублікованої у 2019 році і нещодавно перевиданої з новим епілогом, у якому Стент написала про війну Росії проти України.

Книжка «Світ Путіна» (Putin's World: Russia Against the West and with the Rest) була опублікована у лютому 2019 року. У ній оцінюється погляд Путіна на місце Росії у світі шляхом аналізу поточних відносин Росії з союзниками та противниками. У 2020 році книга вийшла російською мовою під назвою «Світ Путіна. Росія та її лідер очима Заходу». Коментуючи її, російський професор політології Ігор Панарін процитував такі тези: «Російська ідея може бути охарактеризована у трьох словах – «Повернути Росії велич»... Ніхто не знає, що робитиме Путін у 2024 році... Але Путін вміє дивувати людей».