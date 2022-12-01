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Індія хоче перейти на 50% відновлювальної енергетики вже до 2030 року

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Індія хоче перейти на 50% відновлювальної енергетики вже до 2030 року
У найближчі 10 років, за словами економістів, сонячна енергія може стати найдешевшим джерелом енергії в Індії
фото з відкритих джерел

Індія встановила рекордну кількість сонячних панелей за рік

На Кліматичному саміті COP27 Індія пообіцяла до 2030 року забезпечити половину своїх енергетичних потреб за рахунок невикопного палива, повідомляє Екополітика.

Раніше Індію – разом із США та Китаєм – називали одним із найпривабливіших сонячних ринків у світі, адже у 2022 році в країні встановлено рекордний обсяг сонячної енергії.

Більшість відновлюваної енергії в Індії надходить від величезних сонячних електростанцій у пустелях Раджастхану та Гуджарату. Багато з них є державно-приватними партнерствами, якими керують комунальні компанії, які надсилають електроенергію в мережу. Уряд Індії також відкриває більше прибережних територій для офшорної вітрової енергії. Окрім того, індійські фермери часто використовують одну або дві сонячні панелі для роботи зрошувальних насосів у сільській місцевості, де електрична мережа хитка.

Оскільки Індія розвивається, а її 1,4 мільярди людей стають багатшими, її потреби в енергії зростають. На відміну від багатьох західних країн, які зобов’язалися обмежити загальні викиди, Індія вимірює свої викиди пропорційно своєму валовому внутрішньому продукту.

Останній Національний план з електроенергетики Індії встановив ціль щодо збільшення виробництва сонячної енергії на 24% до 2027 року, що означає «квантовий стрибок» для сектору відновлюваної енергетики країни.

Наразі Індія отримує приблизно 70% електроенергії шляхом спалювання вугілля, що посилює забруднення повітря, яке вже є одним із найгірших у світі.  За прогнозами ООН країна незабаром стане найбільш густонаселеною країною світу та у 2023 році випередить Китай за цим показником.

Нагадаємо, місто Чаочжоу в китайській провінції Гуандун має намір побудувати морську вітряну електростанцію настільки велику і потужну, що вона зможе виробляти більше енергії, ніж усі електростанції Норвегії разом узяті.

Теги: вугілля Індія Китай місто повітря енергетика альтернативна енергетика

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