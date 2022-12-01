Індія хоче перейти на 50% відновлювальної енергетики вже до 2030 року

У найближчі 10 років, за словами економістів, сонячна енергія може стати найдешевшим джерелом енергії в Індії

Індія встановила рекордну кількість сонячних панелей за рік

На Кліматичному саміті COP27 Індія пообіцяла до 2030 року забезпечити половину своїх енергетичних потреб за рахунок невикопного палива, повідомляє Екополітика.

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Раніше Індію – разом із США та Китаєм – називали одним із найпривабливіших сонячних ринків у світі, адже у 2022 році в країні встановлено рекордний обсяг сонячної енергії.

Більшість відновлюваної енергії в Індії надходить від величезних сонячних електростанцій у пустелях Раджастхану та Гуджарату. Багато з них є державно-приватними партнерствами, якими керують комунальні компанії, які надсилають електроенергію в мережу. Уряд Індії також відкриває більше прибережних територій для офшорної вітрової енергії. Окрім того, індійські фермери часто використовують одну або дві сонячні панелі для роботи зрошувальних насосів у сільській місцевості, де електрична мережа хитка.

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Оскільки Індія розвивається, а її 1,4 мільярди людей стають багатшими, її потреби в енергії зростають. На відміну від багатьох західних країн, які зобов’язалися обмежити загальні викиди, Індія вимірює свої викиди пропорційно своєму валовому внутрішньому продукту.

Останній Національний план з електроенергетики Індії встановив ціль щодо збільшення виробництва сонячної енергії на 24% до 2027 року, що означає «квантовий стрибок» для сектору відновлюваної енергетики країни.

Наразі Індія отримує приблизно 70% електроенергії шляхом спалювання вугілля, що посилює забруднення повітря, яке вже є одним із найгірших у світі. За прогнозами ООН країна незабаром стане найбільш густонаселеною країною світу та у 2023 році випередить Китай за цим показником.

Нагадаємо, місто Чаочжоу в китайській провінції Гуандун має намір побудувати морську вітряну електростанцію настільки велику і потужну, що вона зможе виробляти більше енергії, ніж усі електростанції Норвегії разом узяті.