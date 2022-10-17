Індія вироблятиме російські автомати Калашнікова: подробиці

Очікується, що завод в Індії до кінця 2022 року розпочне випуск автоматів Калашнікова

Російсько-індійський завод з виробництва автоматів Калашнікова АК-203 калібру 7,62 на 39 міліметрів в індійському місті Корві готовий розпочати випуск зброї до кінця 2022 року. Про це йдеться в повідомленні російської державної компанії «Рособоронекспорт».

«Спільне підприємство Indo-Russian Rifles Private Limited, в якому з російської сторони беруть участь «Рособоронекспорт» та концерн «Калашников», повністю відповідає концепції Make in India та правилам DAP-2020. Завод з виробництва автоматів Калашнікова АК-203 у Корві готовий до кінця 2022 року розпочати випуск продукції», — наводить пресслужба слова гендиректора «Рособоронекспорту» Олександра Міхєєва.

Зазначається, що у перспективі на підприємстві планують досягти 100-відсоткової локалізації виробництва АК-203 в Індії. Також завод може збільшити обсяг виробництва та провести модернізацію для випуску перспективних моделей на платформі автомата Калашнікова.

Нагадаємо, у вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів.

До слова, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.