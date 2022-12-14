Індія скуповує російську нафту за безцінь

російський еталон нафти у грудні почали продавати зі знижкою в $12-15

Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу

Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше. Про це інформує Reuters.

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Після того, як 5 грудня у Європі набрало чинності нафтове ембарго, Росія опинилася перед необхідністю шукати нові ринки для збуту великих обсягів нафти – близько 1 млн барелів на добу.

Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу. Єдина можливість зберегти частку ринку, на їхню думку, – збільшити знижки. Найбільшу вигоду від цього отримує Індія, яка стала головним покупцем російської нафти після 24 лютого.

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За даними джерела видання, російський еталон нафти у грудні почали продавати зі знижкою в $12-15 у порівнянні з бенчмарком Dated Brent з урахуванням страховки та доставлення судном. У листопаді дисконт становив $10-11, у жовтні – $5-8.

Без урахування фрахту знижки на Urals в портах на західному узбережжі Росії за деякими угодами для продажу в Індію зросли до $32-35 за барель, причому що Dated Brent на початку грудня коштувала менш як $80 за барель.

Деякі російські постачальники нафти намагаються самостійно транспортувати нафту до Індії, щоб мінімізувати транспортні витрати, але багато компаній все ще покладаються на трейдингові фірми та змушені ділитися прибутками з ними.

Стеля цін на російську нафту встановлена на рівні $60 за барель, а її собівартість – близько $15-45 залежно від родовища.

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Як повідомлялося, після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії.