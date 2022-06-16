Франція надасть Україні мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів РФ

Франція стала однією з перших країн, яка відправила до України фахівців для збору і документування злочинів Росії

Серед іншої допомоги Франція сприятиме ефективніше розслідувати воєнні злочини Росії в Україні. Зокрема країна передасть мобільну систему для аналізу ДНК. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції у Києві.

«Воєнні злочини, скоєні на українській землі, не повинні лишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу», – заявив він.

Макрон нагадав, що Франція стала однією з перших країн, яка відправила до України фахівців для збору і документування злочинів Росії. Тепер Україна отримає ще й мобільну лабораторію для аналізу ДНК.

«Інші європейські країни також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблене, щоб Міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу», – підкреслив президент.

Як повідомлялося, 11 квітня в Україну приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів, які розслідували звірства рашистів під Києвом.

Також повідомлялося, що Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar.

Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

До слова, Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.