Японія надає Україні кредит на 30 років: названо суму

Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією

Сьогодні, 16 травня 2022 року, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах.

«Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України», – зазначив Сергій Марченко.

Міністр висловив вдячність усьому японському народу за підтримку України та допомогу українцям

У підписаній Угоді передусім йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

Нагадаємо, що японський уряд заморозив активи Сбєрбанку та найбільшого приватного банку Альфа-Банку через вторгнення РФ в Україну.

Напередодні прем'єр Британії Борис Джонсон підписав військовий договір зі Швецією і згадав Україну.