Уряд бере великий кредит у німців, щоб підтримати український бізнес

Кабмін уповноважив міністра фінансів підписати необхідні документи для отримання позики

Кабінет міністрів схвалив проєкти Угоди про позику між Кабміном та KfW (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) на суму 150 млн євро. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня, передає «Главком».

Вказані кошти планують направити на реалізацію проекту: «ММСП-Фінансування Covid-19». Мова про програми з підтримки фінансування мікро, малих та середніх підприємств.

Окремо Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати необхідні документи для отримання позики.

KfW – німецький державний банк розвитку зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Заснований у 1948 році. Сьогодні KfW є третім за величиною активів банком Німеччини. За дорученням німецького уряду банк фінансує програми розвитку у всьому світі, є одним із провідних банків розвитку у світі.

Як повідомляв «Главком», у рамках підтримки українських підприємців під час воєнного стану уряд максимально спростив надання кредитних коштів, перелаштувавши низку програм для кредитування. У першу чергу, йдеться про адаптацію програми «5-7-9%» до умов воєнного часу.

«Ми надали можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0%. З початку війни такі кредити від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 бізнесів», – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.