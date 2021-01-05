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    У світі

    Іран захопив корейський танкер для хімічних речовин

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    <p>Південнокорейське судно звинуватили в &laquo;забрудненні навколишнього середовища і хімічному забрудненні Перської затоки&raquo;</p> - Іран захопив корейський танкер для хімічних речовин

    Південнокорейське судно звинуватили в «забрудненні навколишнього середовища і хімічному забрудненні Перської затоки»

    У відповідь на дії Ірану Південна Корея направила до Ормузької протоки свій підрозділ з боротьби з піратством

    Іран затримав танкер для хімічних речовин під прапором Південної Кореї в Ормузькій протоці.

    Як повідомляє CNN, судно звинуватили в «забрудненні навколишнього середовища і хімічному забрудненні Перської затоки».

    Танкер прямував до порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах. За інформацією ЗМІ, судно перевозило метанол та інші хімічні речовини. На його борту перебували 20 членів екіпажу, п’ять із яких є громадянами Південної Кореї.

    У Королівському флоті Великої Британії повідомили, що в Ормузькій протоці «відбулася взаємодія» між торговим судном та іранською владою, яка змушує танкер змінити курс до територіальних вод Ірану. Однак капітан судна увімкнув систему оповіщення про напад, тому танкер вдалося відстежити аж до його прибуття в іранський порт.

    У відповідь на дії Ірану Південна Корея направила до Ормузької протоки свій підрозділ з боротьби з піратством.

    Компанія DM Shipping, якій належить захоплене судно, заперечила звинувачення в забрудненні води танкером. Водночас міністерство оборони та посольство Південної Кореї попросили владу Ірану підтвердити безпеку екіпажу та якомога швидше звільнити судно.

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    Теги: Південна Корея Іран напад корабель посольство порт море
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