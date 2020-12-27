ЗМІ: троє українців загинули у пожежі на риболовецькому судні на Канарах

Ліквідація пожежі на судні «Свеаборг» на Канарах

Вогонь із невідомих причин спалахнув у машинному відділенні російського судна, коли воно стояло на ремонті

У порту Лас-Пальмас на іспанському острові Гран-Канарія сталася пожежа на російському риболовецькому судні «Свеаборг», жертвами якої стали троє громадян України.

Про це повідомило агентство «Тасс».

Відзначається, що вогонь із невідомих причин спалахнув у машинному відділенні траулера, коли він стояв на ремонті в доці. Після ліквідації великої пожежі були виявлені тіла трьох осіб, ще чотирьох членів екіпажу госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Як повідомила влада острова, загиблі є українцями, а постраждалі – громадянами Росії, які вже залишили медзаклад.

До слова, у залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік.

Також повідомлялося, що на Трухановому острові горіла спортивно-оздоровча база.