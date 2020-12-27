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    ЗМІ: троє українців загинули у пожежі на риболовецькому судні на Канарах

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    <p>Ліквідація пожежі на судні &laquo;Свеаборг&raquo; на Канарах</p> - ЗМІ: троє українців загинули у пожежі на риболовецькому судні на Канарах

    Ліквідація пожежі на судні «Свеаборг» на Канарах

    Фото: EFEnoticias, Twitter

    Вогонь із невідомих причин спалахнув у машинному відділенні російського судна, коли воно стояло на ремонті

    У порту Лас-Пальмас на іспанському острові Гран-Канарія сталася пожежа на російському риболовецькому судні «Свеаборг», жертвами якої стали троє громадян України.

    Про це повідомило агентство «Тасс».

    Відзначається, що вогонь із невідомих причин спалахнув у машинному відділенні траулера, коли він стояв на ремонті в доці. Після ліквідації великої пожежі були виявлені тіла трьох осіб, ще чотирьох членів екіпажу госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

    Як повідомила влада острова, загиблі є українцями, а постраждалі – громадянами Росії, які вже залишили медзаклад.

    До слова, у залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік.

    Також повідомлялося, що на Трухановому острові горіла спортивно-оздоровча база.

    Теги: пожежа Росія Іспанія смерть українці корабель порт
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