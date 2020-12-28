ТОП-5 екокатастроф України у 2020 році

Київ залишається одним із найбрудніших міст України

Цьогоріч світ не тільки охопила пандемія Covid-19. Рік був «щедрим» і на стихійні явища, що пов'язані з невідворотними кліматичними змінами. ТОП-5 найбільших екологічних катастроф України у 2020 році склав на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

Забруднення повітря у Києві

У жовтні Київ потрапив до першої п’ятірки рейтингу мегаполісів з найбруднішим повітрям. За даними порталу Iqair, який досліджує забруднення повітря, ми опинилися поруч з Делі, Мумбаї, Лакхором та Бішкеком – традиційними лідерами списку.

«Від себе додам, що основним джерелом забруднення повітря у Києві є автомобілі. Якщо це не змінити, у ТОП-5 рейтингу Iqair ми будемо залишатися протягом усього року», – підкреслив Яловий.

Чорнобильська зона у вогні

Однією з найбільших екологічних загроз року стали пожежі у Чорнобильській зоні на початку квітня. Вогонь охопив понад 67 тисяч гектарів. Постраждало близько 5% території Чорнобильського заповідника. Побороти активну фазу пожежі змогли лише за 10 діб, а щоб повністю загасити вогонь знадобився майже місяць.

«Для цього довелося залучити 1322 людини та майже 300 одиниць техніки. Як з’ясувалося, екологічна катастрофа сталася з вини людей, які підпалили суху траву. Після пожежі в зоні відчуження в Україні нарешті ухвалили Закон, який у 18 разів збільшив штрафи за підпал трави», – зазначив політик.

Рекордний паводок на Заході

У червні одразу 5 областей Західної України постраждали від паводків. Через сильні затяжні дощі карпатські річки вийшли з берегів. Це спричинило паводок, який визнали найбільшим за останні 60 років в Україні. У Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях за три дні підтопило 285 населених пунктів та майже 15 тисяч будинків.

Стихія зруйнувала понад 150 кілометрів автодоріг та 90 мостів. За словами Ялового, серед причин катастрофи називають незаконні масові вирубки лісів та засміченість річок побутовим сміттям.

Масові пожежі на Луганщині

30 вересня і 1 жовтня у різних точках Луганської області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 20 тисяч гектарів. У зону ураження потрапили 32 населених пункти. Наслідки катастрофи були жахливими: у вогні загинуло 11 людей, 18 – потрапили до лікарні. Вогонь знищив близько 600 житлових будинків. Зараз правоохоронці розслідують причини пожежі.

«Одна з версій слідства передбачає навмисний підпал з боку незаконних збройних формувань», – розповів Костянтин Яловий.

Він нагадав, що ще одна велика пожежа сталася на Луганщині у липні. Тоді загинуло 6 людей і вигоріла десята частина усіх лісів області.

Танкер «Delfi»

Танкер «Delfi» зірвало з якоря через шторм в Одеській затоці ще у листопаді 2019 року. Вітер відніс пошкоджене судно до узбережжя одеського пляжу «Дельфін», де воно і пролежало наступні десять місяців.

«Танкер обіцяли підняти повітряними балонами, розрізати на шматки, відремонтувати, підчепити краном. Але нічого не виходило. Весь цей час фахівці регулярно звітували про викиди палива і нафтопродуктів, які розливалися величезними отруйними плямами біля узбережжя Одеси. Прибрати «Delfi» з пляжу вдалося лише 12 вересня цього року», – резюмував політик.

Нагадаємо, що у період з 1 по 7 грудня у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.