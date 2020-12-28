У Росії затонуло судно: 17 рибалок пропали безвісти

За попередніми даними, причиною затоплення стало обмерзання

У Баренцевому морі біля Нової Землі (Архангельська область Росії) затонуло судно «Онега». На борту судна перебували 19 рибалок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

За даними відомства, врятувати вдалося двох рибалок. Доля інших поки невідома. За попередніми даними, причиною затоплення стало обмерзання.

Зараз рибалок шукає екіпаж «Войкове», додатково до місця події направили три судна.

Співрозмовник ТАСС повідомив, що на пошук екіпажу направили п'ять суден. Одне з них підняло двох живих моряків, які були в гідрокостюмах, зв'язку з іншими немає. За даними МНС, затонуле судно вело рибальський промисел.

Судно «Онега» – рибальське судно, спущене на воду в 1979 році. Його місткість становить 358 тонн. Ходить під російським прапором.