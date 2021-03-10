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    Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

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    Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

    Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини

    Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.

    Про це повідомляє Reuters.

    Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини.

    Зокрема, їм інкримінують «тортури та/або жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання» щодо політичних ув'язнених, яких затримали в результаті протестів в Ірані.

    Мова йде про Алі Хемматіане і Масуду Сафдарі. Їм і найближчим їх родичам тепер заборонили в'їзд в США.

    Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала таке рішення, заявивши, що буде вводити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини в Ірані.

    Теги: Адміністрація Президента США санкції
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