Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини

Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини.

Зокрема, їм інкримінують «тортури та/або жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання» щодо політичних ув'язнених, яких затримали в результаті протестів в Ірані.

Мова йде про Алі Хемматіане і Масуду Сафдарі. Їм і найближчим їх родичам тепер заборонили в'їзд в США.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала таке рішення, заявивши, що буде вводити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини в Ірані.