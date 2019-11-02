Іспанія запропонувала Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику



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Грета Тунберг хоче потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадриді

Екоактивістка збирається зі США в Мадрид

Міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадриді, пише в суботу Politico.

«Було б чудово зустрітися з тобою тут, в Мадриді... Ми б хотіли допомогти тобі перетнути Атлантику. Ми готові з тобою зв'язатися, щоб зробити це можливим», - заявила міністр Рібера.

Тунберг написала в Twitter з проханням про допомогу.

«Здається, я проїхала півсвіту даремно. Тепер мені потрібно знайти спосіб перетнути Атлантику в листопаді. Якщо хто-небудь може мені допомогти знайти транспорт, я буду дуже вдячна», - написала вона.

Раніше планувалося, що саміт прийме Чилі, проте цього тижня президент країни Себастьян Піньєра оголосив, що держава не зможе прийняти захід. Тому COP25 перенесли в Мадрид. Сама Тунберг зараз перебуває в США.

Напередодні голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.