Історичний запуск космічного корабля Dragon Crew з астронавтами NASA трансляція



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На борту: 49-річний пілот Роберт «Боб» Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас «Даг» Джеральд Херлі Фото: SpaceX / NASA

Політ є частиною другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX

У суботу, 30 травня, вперше на станцію МКС в навколоземний простір люди можуть відправиться на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

Трансляція запуску на орбіту ракети Falcon9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon буде доступна на «Главкомі».

Політ є частиною другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

На борту в тест-місії будуть два досвідчених астронавти, які двічі літали на човниках Space Shuttle: 49-річний пілот Роберт «Боб» Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас «Даг» Джеральд Херлі.

Це буде перший в історії пілотований політ приватної компанії і перший американський пілотований політ з 2011 року. У разі успіху польоту «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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