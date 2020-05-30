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    Технології

    У NASA ще не впевнені, чи запустять сьогодні космічний корабель Crew Dragon

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    27 травня&nbsp;історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду - У NASA ще не впевнені, чи запустять сьогодні космічний корабель Crew Dragon
    27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду

    NASA дасть нову оцінку погодних умов на мисі Канаверал в штаті Флорида вранці в суботу

    Американське космічне агентство NASA поки не прийняло остаточного рішення з приводу першого за дев'ять років свого пілотованого запуску корабля Crew Dragon в космос 30 травня.

    Про це повідомив директор NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

    За його словами, агентство дасть нову оцінку погодних умов на мисі Канаверал в штаті Флорида вранці в суботу.

    Як повідомляє в Twitter пресслужба NASA, попередні прогнози показують поліпшення погоди, але фахівці продовжують стежити за нею.

    Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погодуРішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

    Наступна спроба запуску мала відбутися в суботу, 30 травня.

    Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

    Запланована місія повинна перевірити систему транспортування екіпажу компанії, в тому числі стартовий майданчик, ракету, космічний корабель, експлуатаційні можливості.

    Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена вже на станції, враховуючи готовність наступного запуску комерційного екіпажу.

    Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

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