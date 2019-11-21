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    Технології

    Прототип ракети SpaceX вибухнув під час випробувань (відео)

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    Під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі - Прототип ракети SpaceX вибухнув під час випробувань (відео)
    Під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі

    Мета випробування ракети полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі

    Під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

    Про це повідомляє The Verge.

    «Мета сьогоднішнього випробування полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі, тому результат не був зовсім несподіваним... Жодних поранень не було, і це не є серйозною невдачею», - заявив прессекретар SpaceX.

    Як зазначається, під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі та зникли у хмарах диму.

    Цей прототип мав перевірити конструкцію Starship - космічного корабля, над яким компанія SpaceX працює для перевезення вантажів та людей на Місяць і Марс.

    Ілон Маск у своєму Twitter написав, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі — Mk3.

    Як повідомлялося, Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон осіб. Відповідно до плану, представленого у 2016 році, перші люди зможуть полетіти на Марс уже у 2025-му. Водночас експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

    Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.

     

    вибух технології космос NASA Ілон Маск SpaceX
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