Прототип ракети SpaceX вибухнув під час випробувань (відео)



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Під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі

Мета випробування ракети полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі

Під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Про це повідомляє The Verge.

«Мета сьогоднішнього випробування полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі, тому результат не був зовсім несподіваним... Жодних поранень не було, і це не є серйозною невдачею», - заявив прессекретар SpaceX.

Як зазначається, під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі та зникли у хмарах диму.

Цей прототип мав перевірити конструкцію Starship - космічного корабля, над яким компанія SpaceX працює для перевезення вантажів та людей на Місяць і Марс.

Ілон Маск у своєму Twitter написав, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі — Mk3.

Absolutely, but to move to Mk3 design. This had some value as a manufacturing pathfinder, but flight design is quite different. — Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2019 г.

Як повідомлялося, Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон осіб. Відповідно до плану, представленого у 2016 році, перші люди зможуть полетіти на Марс уже у 2025-му. Водночас експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.