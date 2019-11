Прототип ракети SpaceX вибухнув під час випробувань (відео)

Мета випробування ракети полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі

Під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Про це повідомляє The Verge.

«Мета сьогоднішнього випробування полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі, тому результат не був зовсім несподіваним... Жодних поранень не було, і це не є серйозною невдачею», - заявив прессекретар SpaceX.

Як зазначається, під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі та зникли у хмарах диму.

Цей прототип мав перевірити конструкцію Starship - космічного корабля, над яким компанія SpaceX працює для перевезення вантажів та людей на Місяць і Марс.

Ілон Маск у своєму Twitter написав, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі — Mk3.

Absolutely, but to move to Mk3 design. This had some value as a manufacturing pathfinder, but flight design is quite different.