Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ежен Атже - «Бальзак фотокамери», який залишив величезну колекцію фотографій Парижа минулого

Ежен Атже (Jean Eugene Auguste Atget) народився в 1857 році в Лібурні. У дитинстві став сиротою і виховувався дідом по материнській лінії в Бордо.

Атже став справжнім майстром в жанрі міської фотографії, знімаючи в документальному стилі фасади будинків, порожні провулки, вітрини, перехожих, парки Версаля, вуличні ярмарки і повій.

Щоб заробити на життя, фотограф продавав свої знімки архітекторам, ремісникам, декораторам, видавництвам, бібліотекам, музеям і художникам, які писали з них картини. Над його ательє навіть висіло оголошення: «Атже - документи для художників».

Ежен Атже помер в 1927 році. Його чудовий архів зберігся завдяки зусиллям Ман Рея і Береніс Еббот, які завжди цінили його творчість.

Еббот говорила: «Його запам'ятають, як міського історика, справжнього романтика, закоханого в Париж. Він - Бальзак фотокамери, чиї роботи дозволяють нам сплести неосяжний гобелен французької цивілізації».