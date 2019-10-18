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    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу

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    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу

    Ежен Атже - «Бальзак фотокамери», який залишив величезну колекцію фотографій Парижа минулого

    Ежен Атже (Jean Eugene Auguste Atget) народився в 1857 році в Лібурні. У дитинстві став сиротою і виховувався дідом по материнській лінії в Бордо.

    Атже став справжнім майстром в жанрі міської фотографії, знімаючи в документальному стилі фасади будинків, порожні провулки, вітрини, перехожих, парки Версаля, вуличні ярмарки і повій.

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    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу
    Столиця Франція, якою її бачив «Бальзак фотокамери». Архівні ретрофото Парижу

    Щоб заробити на життя, фотограф продавав свої знімки архітекторам, ремісникам, декораторам, видавництвам, бібліотекам, музеям і художникам, які писали з них картини. Над його ательє навіть висіло оголошення: «Атже - документи для художників».

    Ежен Атже помер в 1927 році. Його чудовий архів зберігся завдяки зусиллям Ман Рея і Береніс Еббот, які завжди цінили його творчість.

    Еббот говорила: «Його запам'ятають, як міського історика, справжнього романтика, закоханого в Париж. Він - Бальзак фотокамери, чиї роботи дозволяють нам сплести неосяжний гобелен французької цивілізації».

    Франція Париж
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