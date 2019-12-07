«Нормандська зустріч». Захід обиратиме між підтримкою України і поліпшенням відносин з РФ, - Financial Times



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Будь-яке рішення щодо України може викликати у західних урядів незручні питання про «сфери впливу» в Східній Європі Фото fakty.com.ua

Підтримка Путіним сепаратистських повстанців обернулася проти нього, - видання

Коли лідери Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться в Парижі 9 грудня для своїх перших за останні три роки прямих переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні, питання буде полягати в тому, чи налаштовані західні уряди і Росія на тривале врегулювання щодо України (країни, яка має вкрай важливе значення для порядку в Європі, встановленого після закінчення «холодної війни»). Навіть якщо США не братимуть участь у паризьких дискусіях, Вашингтон не гірше, ніж його союзники, знає, що стабільність на європейському континенті ніколи не буде забезпечена, поки місце України в цьому порядку залишається невизначеним, - пише Financial Times.

У статті йдеться, що будь-яке рішення щодо України може викликати у західних урядів незручні питання про «сфери впливу» в Східній Європі - концепція, яку Захід офіційно розглядав як застарілу з часу закінчення «холодної війни». Більш того, будь-який компроміс щодо України виглядатиме вкрай суперечливим, якщо буде проігнорована патріотична гордість за незалежність, яка виникла після захоплення Росією Криму в 2014 році і подальшої інтервенції на Донбасі. Консолідація української державності по різні боки національних і мовних розбіжностей показує, як підтримка російським президентом Володимиром Путіним сепаратистських повстанців обернулася проти нього.

«Президент Франції Еммануель Макрон хоче перезавантажити відносини Заходу з Москвою, незважаючи на побоювання в Берліні, Варшаві та інших столицях ЄС. І все ж зниження напруженості вимагає врегулювання на Україні, і це буде нелегким завданням - примирити повагу російських інтересів з підтримкою української свободи і бажання інтегруватися в євроатлантичний світ», - підкреслюється в статті.

Газета вказує, що на практиці деякі західні столиці тихо списали з рахунків окупований Крим і не бажають заохочувати надії України на вступ до НАТО і ЄС.

«Путіну стає дедалі важче виправдовувати витрати на українську війну в очах розчарованих росіян. Вперше з 2014 року Москва зацікавлена в ослабленні конфлікту, але не за всяку ціну. Путін цілком здатний підтримувати військовий і політичний тиск на Україну, якщо він не отримає західних поступок від Заходу», - упевнений автор статті.

«Прорив по Україні видається малоймовірним - в кращому випадку, можливо, доведеться почекати, поки не закінчиться виборча кампанія в США в 2020 році. Навіть тоді страх бути звинуваченими в принесенні України в жертву буде врівноважуватися в західних столицях страхом бути втягнутими в глибоку конфронтацію з Росією», - резюмує Financial Times.

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