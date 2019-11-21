Україна подала апеляцію по справі Марківа



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Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення Фото: Радіо Свобода

Очікується, що апеляцію розглянуть навесні 2020 року

Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомили в ОП, апеляція була подана Україною 20 листопада. Розгляд апеляційної скарги очікується Апеляційним судом округу Ломбардія навесні 2020 року.

«20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року», - йдеться в повідомленні.

У Зеленського зазначили, що Україна глибоко розчарована вироком Суду міста Павія, який вражає несправедливістю та порушенням основних правових принципів, за якими засуджений Віталій Марків.

«Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України у національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, який ґрунтується на суверенітеті та рівності держав. Держава Україна висловлює готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа та сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непохитною у дотриманні верховенства права», - підкреслили в ОП.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».