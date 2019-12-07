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    Політика

    Віче на Майдані Незалежності збирається заради підтримки і захисту України, – Порошенко

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    П&rsquo;ятий президент України, лідер партії &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Петро Порошенко&nbsp; - Віче на Майдані Незалежності збирається заради підтримки і захисту України, – Порошенко
    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко 

    Відсутність результату на нормандській зустрічі не буде катастрофою – п’ятий президент України

    Всеукраїнське віче «Червоні лінії» на Майдані Незалежності в неділю збирається на підтримку і захист України перед переговорами у нормандському форматі.

    Це підкреслив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі телеканалів «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» під час телемарафону «Червоні лінії».

    «Віче, яке збирається на Майдані о 13:00 в неділю – це не протестне віче. Це віче підтримки України», – підкреслив Петро Порошенко.

    «Для того, щоб Росія, Франція, Німеччина почули – ми за ці «червоні лінії» не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні», – наголосив політик.

    Він зауважив, що в 2014 році Україна була в набагато гірших умовах, ніж зараз. «А зараз ми маємо сформовану державу і сформовану націю», – сказав Петро Порошенко.

    Порошенко зауважив, що відсутність результату на нормандській зустрічі не буде катастрофою: «Нічого страшного. Повертайтесь в Україну, об’єднуйте націю, будуйте армію, будуйте державу».

    Водночас він критично поставився до ідеї побудувати стіну на лінії розмежування з окупованими територіями. «Яку стіну? Стіну, коли Україна сама відмовляється від своїх територій. До чого це призведе? До скасування санкцій проти Росії, бо це ж Україна відмовилась», – зауважив він.

    «Моя порада – будуйте стіну на кордоні з Російською Федерацією. Вона вам знадобиться принаймні до того часу, поки чинне керівництво буде у керма РФ», – сказав Петро Порошенко.

    «Німеччина, Франція готові захистити Україну, але лише в умовах, коли Україна сама буде готова себе захистити. Так як це відбувалося протягом п’яти років», – додав політик.

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