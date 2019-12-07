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    Політика

    Помпео обговорить Україну з Лавровим після «нормандської зустрічі»

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    Після Нормандської зустрічі Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим&nbsp; - Помпео обговорить Україну з Лавровим після «нормандської зустрічі»
    Після Нормандської зустрічі Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 

    Зустріч відбудеться у вівторок, 10 грудня

    Після Нормандської зустрічі Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та обговорить ситуацію в Україні.

    Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

    Як зазначається, Помпео планує зустрітися з Лавровим у Вашингтоні у вівторок, 10 грудня. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорять ряд питань, зокрема, ситуацію в Україні.

    «Держсекретар США Помпео і міністр закордонних справ Росії Лавров, як очікується, обговорять такі питання, що викликають розбіжності між двома країнами, як Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями», – розповіло джерело видання.

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