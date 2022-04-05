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    Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів

    Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів - Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів
    Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів
    фото з відкритих джерел

    У вівторок Драгі виступить у спеціальному парламентському комітеті з безпеки.

    Влада Італії має намір вислати з країни кілька десятків російських дипломатів. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

    Видання стверджує, що цей крок є результатом координації італійською владою своєї позиції з урядами Франції та Німеччини. У понеділок прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив це рішення із відповідальним за питання безпеки статс-секретарем Франко Габріеллі, пише газета.

    У вівторок Драгі виступить у спеціальному парламентському комітеті з безпеки.

    Раніше посольство Росії у Братиславі повідомило, що скороченим 35 співробітникам диппредставництва дали термін до 30 квітня на те, щоб залишити країну.

    Напередодні міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило про висилку 17 російських дипломатів. Після Нідерландів про висилку російських дипломатів оголосила Бельгія. Про аналогічне рішення також заявила Ірландія. Чехія визнала персоною нон грата одного російського дипломата.

    Як раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.

    Нагадаємо, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Чехія Бельгія Ірландія посольство Україна окупація #stoprussia
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    Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів