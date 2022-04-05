5 квітня Зеленський виступатиме зі зверненням до парламенту Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський виступить на Раді безпеки ООН 5 квітня. Про це український лідер повідомив у своїх акаунтах у Facebook та Telegram.

«5 квітня виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН», – сказав президент.

Він нагадав, що у понеділок, 4 квітня, звернувся до парламенту Румунії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський майже кожного дня звертається до парламентів та урядів країн світу.

30 березня президент України закликав владу Норвегії закрити порти для російських суден і допомоги Європі позбутися нафтогазової залежності від Росії.

Сьогодні зранку Зеленський запросив австралійських парламентарів долучитися до відбудови України, портів та міст, зруйнованих російськими загарбниками.

Пізніше, звертаючись до парламенту та уряду Нідерландів, глава держави нагадав про трагедію рейсу MH-17 і закликав Нідерланди, на території яких, у Гаазі, розташований Міжнародний кримінальний суд, допомогти притягти до відповідальності усіх російських військових злочинців.