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    Події в Україні

    Франція пропонує Україні підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії

    У братських могилах знайдені тіла 280 цивільних осіб - Франція пропонує Україні підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії
    У братських могилах знайдені тіла 280 цивільних осіб
    фото з відкритих джерел

    Правосуддя має здійснитися, зазначив міністр юстиції Франції

    Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті запропонував українським колегам підтримку в розслідуванні воєнних злочинів, збору доказів та здійснення правосуддя. Про це він повідомив у Твіттері.

    «Я запропонував своєму українському колезі та генеральному прокурору України оперативну підтримку Франції в розслідуванні воєнних злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має здійснитися», – написав французький міністр.

    Європейський Союз та його інституції, в тому числі Europol та Eurojust, також допоможуть Україні у фіксації та документуванні злочинів, що були скоєні загарбниками проти мирного населення в Бучі та в інших містах України.

    Зеленський запросив австралійських парламентарів долучитися до відбудови України, портів та міст, зруйнованих російськими загарбниками.

    Пізніше, звертаючись до парламенту та уряду Нідерландів, глава держави нагадав про трагедію рейсу MH-17 і закликав Нідерланди, на території яких, у Гаазі, розташований Міжнародний кримінальний суд, допомогти притягти до відповідальності усіх російських військових злочинців.


    Теги: росія окупанти війна Франція Міжнародний кримінальний суд Україна правосуддя окупація #stoprussia
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    Франція пропонує Україні підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії