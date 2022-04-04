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    Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією

    Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією
    фото: pixabay

    Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви

    Уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Про це повідомляє BBC.

    Як повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.

    «Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву», – додав Ландсбергіс.

    Глава МЗС також повідомив, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса, а посол Литви в Україні – до Києва.

    Видання зазначає, що Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

    Нагадаємо, Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок. Також країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії.

    Теги: росія окупанти дипломатія війна посольство Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією