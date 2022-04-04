Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією

Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви

Уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Про це повідомляє BBC.

Як повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.

«Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву», – додав Ландсбергіс.

Глава МЗС також повідомив, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса, а посол Литви в Україні – до Києва.

Видання зазначає, що Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

Нагадаємо, Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок. Також країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії.