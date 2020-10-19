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    У світі

    Ізраїль офіційно встановив дипвідносини з Бахрейном

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    Підписання угоди між Бахрейном і Ізраїлем відбулося в Манамі - Ізраїль офіційно встановив дипвідносини з Бахрейном
    Підписання угоди між Бахрейном і Ізраїлем відбулося в Манамі
    Фото: Reuters

    Ізраїль також офіційно подав заяву на відкриття посольства в Бахрейні

    У неділю, 18 жовтня, в столиці Бахрейну Манамі пройшло підписання угоди про встановлення дипломатичних відносин країни з Ізраїлем.

    Про це повідомляє Times of Israel.

    Підписи під угодою поставили радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з національної безпеки Меїр Бен-Шаббат і міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бен Рашид Аль-Заяні.

    Також на підписанні угоди як посередник був присутній глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

    У підписаному документ йдеться, що Бахрейн і Ізраїль продовжать свої зусилля щодо досягненню справедливого, всеосяжного та міцного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

    Ізраїль також офіційно подав заяву на відкриття посольства в Бахрейні.

    США міністр Ізраїль радник
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