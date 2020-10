США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану

Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження санкцій проти тих, хто вирішить продавати зброю Ірану.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб.

За його словами, всі, хто хоче миру на Ближньому Сході, повинні відмовитися від продажу зброї Ірану.

«Кожна зброя, яку купить режим, буде в розпорядженні його радикальної ідеології. Ми готові використовувати внутрішню владу для застосування санкцій до осіб або організацій, які беруть участь у продажі цієї зброї», - наголосив Помпео.

