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    У світі

    США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану

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    США пригрозили санкціями через продаж зброї Ірану - США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану
    США пригрозили санкціями через продаж зброї Ірану

    Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб

    Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження санкцій проти тих, хто вирішить продавати зброю Ірану.

    Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

    Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб.

    За його словами, всі, хто хоче миру на Ближньому Сході, повинні відмовитися від продажу зброї Ірану.

    «Кожна зброя, яку купить режим, буде в розпорядженні його радикальної ідеології. Ми готові використовувати внутрішню владу для застосування санкцій до осіб або організацій, які беруть участь у продажі цієї зброї», - наголосив Помпео.

    Нагадаємо, 18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.

    Напередодні, Рада безпеки ООН відмовилася продовжувати збройне ембарго проти Ірану, на чому наполягали Сполучені Штати.

    США санкції ембарго
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