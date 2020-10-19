Астрофізик попередив про зіткнення з астероїдом напередодні виборів в США



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Швидкість польоту астероїда 2018VP1 становить понад 25 тисяч миль на годину

Астероїд не було визначено як «потенційно небезпечний»

Астероїд розміром з холодильник наблизиться до Землі 2 листопада, за день до президентських виборів в США.

Про це в Instagram написав американський астрофізик Ніл Деграссі Тайсон.

За його даними, астероїд 2018VP1, величезний космічний камінь, «мчить до нас зі швидкістю понад 25 тисяч миль на годину». Вчений припустив, що космічне тіло може торкнутися Землі, проте не завдасть шкоди.

«Так що якщо кінець світу настане в 2020 році, це буде не з вини Всесвіту», - підсумував він.

За даними НАСА, астероїд 2018VP1 підійде до Землі на мінімальну відстань 2 листопада приблизно о 18:33. Він пролетить в 384 тисячах кілометрів від Землі. Імовірність того, що астероїд увійде в атмосферу Землі, становить лише один шанс з 240 або 0,41 відсотка.

Астероїд не було визначено як «потенційно небезпечний», так як комп'ютерне моделювання його траєкторії не показало неминучість майбутнього зіткнення з нашою планетою. Останній раз він був помічений 16 листопада 2018 року.

Раніше повідомлялося, що астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

Влада Японії вранці у п'ятницю, 3 липня, заспокоїла жителів, пояснивши подію астероїдом, який увійшов в атмосферу Землі, нагрівся до дуже високих температур, перетворившись в болід, а поблизу поверхні вибухнув. Це підтвердила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, інфразвукові станції моніторингу якої зафіксували космічний уламок. За оцінками IMO, космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу в 1,8 тонн.

До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.