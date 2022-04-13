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    Події в Україні

    Вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня – радник мера

    Ворог активно зачищає місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня - Вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня – радник мера
    Ворог активно зачищає місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня
    фото з відкритих джерел

    Андрющенко: «Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня»

    Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху «спеціальної операції». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

    «За нашою інформацією, Іващенко (самопроголошений «мер» Маріуполя - ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції», – написав Андрющенко.

    За його словами, ані техніки, ані людей для проведення таких заходів в місті немає. «Тому потенціальний зрив такого наказу, безумовно, веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка», – додав радник міського голови.

    Нагадаємо, ворог знову обстрілює Харків та Маріуполь.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна парад Україна окупація #stoprussia
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    Вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня – радник мера