Вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня – радник мера

Ворог активно зачищає місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня

Андрющенко: «Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня»

Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху «спеціальної операції». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

«За нашою інформацією, Іващенко (самопроголошений «мер» Маріуполя - ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції», – написав Андрющенко.

За його словами, ані техніки, ані людей для проведення таких заходів в місті немає. «Тому потенціальний зрив такого наказу, безумовно, веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка», – додав радник міського голови.

Нагадаємо, ворог знову обстрілює Харків та Маріуполь.