Кремль уже готує парад на 9 травня, але «ДНР» і «ЛНР» не поспішає запрошувати

Росія уже готує парад на 9 травня, але відмовчується, чи будуть на ньому учасники російсько-української війни

Росія розпочала підготовку параду до т.зв. Дня перемоги

Російська влада не обіцяє нічого особливого на «параді перемоги» 9 травня. Про це пише РІА «Новості».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про особливості параду на 9 травня (на честь «Дня перемоги», який відзначається у Росії та кількох пострадянських країнах – ред.), заявив, що усе відбудеться так, як завжди.

«Ми святкуватимемо його так, як ми це робимо завжди. Це найсвятіше свято в нашій країні, воно було і залишиться святим святом для всіх і вся», – зазначив речник глави Росії.

ЗМІ також поцікавилися у прессекретаря Володимира Путіна, чи будуть брати участь у параді представник «ДНР», «ЛНР» та учасники повномасштабної російсько-української війни, яка триває з 24 лютого.

Пєсков уникнув однозначної відповіді на це питання, заявивши, що список учасників визначає міністерство оборони, а в Кремлі про цей список поки що нічого не відомо. «Я не знаю, хто йтиме по Червоній площі», – пояснив речник президента Росії.

Єдине, що повідомила пресслужба Кремля, це графік репетицій та урочистих заходів у Москві.

Нагадаємо, раніше видання CNN з посиланням на дані американської розвідки зазначило - президент країни-агресорки Володимир Путін сподівається отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і присвятити московський парад саме цій «перемозі».

Найімовірніше, «перемогою» в Кремлі назвуть поточну ситуацію на Донбасі, де російські війська після початку повномасштабної війни захопили кілька населених пунктів і рівняють із землею Маріуполь, який їм досі не вдається захопити.

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