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    Події в Україні

    У РФ не вистачить людей на парад через величезні втрати в Україні: дані двох армій

    Керівництво військових частин у пунктах постійної дислокації не може зібрати навіть зведені парадні коробки із жінок та чоловіків - У РФ не вистачить людей на парад через величезні втрати в Україні: дані двох армій
    Керівництво військових частин у пунктах постійної дислокації не може зібрати навіть зведені парадні коробки із жінок та чоловіків
    фото з відкритих джерел

    Окупанти не можуть назбирати військовослужбовців для війни з Україною

    У зв'язку з великими втратами особового складу у 35 та 36 загальновійськових арміях, проведення параду у Східному військовому окрузі під загрозою зриву. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

    «Так, у ході боїв на території України військові частини – заплановані учасники майбутнього параду, станом на квітень місяць мають такі втрати:

    • у 35 загальновійськовій армії:
    1. повністю знищено батальйонну тактичну групу зі складу 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катеринославка);
    2. батальйонна тактична група зі складу 69 окремої бригади прикриття (в/ч 61424 Бабстово) втратила більше 50% особового складу;
    3. батальйонна тактична група зі складу 64 окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460, Князе-Волконське) втратила понад 60% особового складу та була виведена на територію Білорусії для відновлення. Важко поранено заступника командира бригади;
    • у 36 загальновійськовій армії:
    1. дві батальйонні тактичні групи зі складу 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) у ході бойових дій у районі Макарова (Київська обл.) з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Командир бригади полковника Медведєва Юрія переїхали танком;
    2. реактивний артилерійський дивізіон 30 артилерійської бригади (в/ч 62048, Улан-Уде), у бойові дії на території України втратив понад половину особового складу. Командир дивізіону перебуває у важкому стані у Гомельському обласному клінічному шпиталі (Білорусь). Місцевим лікарям поки що не вдається витягнути уламок з стегна командира дивізіону, оскільки існує ризик ампутації ноги;
    3. повністю знищено батальйонну тактичну групу зі складу 5 окремої танкової бригади (в/ч 46108, Улан-Уде)», – повідомив Цимбалюк.

    Він додав, що керівництво військових частин у пунктах постійної дислокації не може зібрати навіть зведені парадні коробки, які вже формуються не лише з чоловіків, а й із жінок військовослужбовців.

    Нагадаємо, окупанти бояться воювати проти України (відео).

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові парад Україна журналіст окупація #stoprussia
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    У РФ не вистачить людей на парад через величезні втрати в Україні: дані двох армій